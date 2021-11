Assicurazioni, Istituto Tedesco Qualità e Finanza: Generali "Nr.1" per la qualità nel servizio al cliente

(Teleborsa) - Generali Italia ottiene il riconoscimento "Nr.1" nella categoria "Rete agenti assicurativi" per la qualità nel servizio offerto al cliente. Il riconoscimento è parte dell'edizione 2021 dello studio condotto dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza, che ha visto la Rete Agenti della Compagnia ottenere il punteggio più alto del mercato assicurativo.

Generali Italia – fa sapere la compagnia in una nota – si aggiudica inoltre il sigillo Nr.1 per la Polizza RC privata e 9 sigilli Top nelle categorie Assicurazione commercio, Assicurazione condominio, Polizza Animali domestici, Polizza casa, Polizza mobilità, Polizza RC Professionisti, Tutela legale imprese, Tutela legale privati e Tutela legale professionisti.

"Il contesto legato al Covid-19 ha reso ancor più evidente l'importanza della relazione con la clientela – commenta Marco Oddone chief Marketing & Distribution officer di Generali Italia –. Questo riconoscimento è la conferma di come la Rete di Generali Italia abbia saputo valorizzare, meglio di chiunque altro sul mercato, l'elemento vicinanza umana, forte delle proprie competenze digitali, utilizzando nuovi modi di comunicare per interagire e relazionarsi con la clientela".

Lo studio "Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2022" realizzato dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) ha raccolto 265mila giudizi di consumatori italiani sul servizio ricevuto da 1616 aziende in 158 diversi settori dell'economia. Giunto alla sua ottava edizione, si tratta della più ampia ricerca sul servizio delle aziende in Italia.