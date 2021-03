15 Marzo 2021

(Teleborsa) - Favorire la crescita di nuove figure professionali che operano nel settore, elemento qualificante per innovare il sistema delle assicurazioni in Italia e in Europa. Con questo obiettivo il Gruppo Intesa Sanpaolo e Reale Mutua promuovono la seconda edizione del Master di II livello in Insurance Innovation. Il corso – si legge in una nota – nasce dall'esperienza acquisita dal Gruppo Intesa Sanpaolo e da Reale Mutua negli anni e dall'accelerazione della transizione digitale e dell'eco-sostenibilita` indicata dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, fin dal suo discorso di insediamento del novembre 2019 e integrata nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza del nostro Paese.

Il progetto, promosso e indirizzato dal Gruppo Intesa Sanpaolo e da Reale Mutua con il sostegno della Fondazione Compagnia di Sanpaolo, e` progettato e realizzato dalla Scuola di Management ed Economia dell'Universita` di Torino e dalla Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino, in partnership con il Collegio Carlo Alberto. Si tratta – spiega la nota – di un'esperienza formativa full-time della durata di 12 mesi, che si concludera` con un periodo di tirocinio di almeno 3 mesi presso una delle aziende partner finalizzato alla possibilita` di inserimento in azienda.

"Il sostegno rinnovato e convinto della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo alla seconda edizione del Master in Insurance Innovation, – commenta Nicola Fioravanti, ad Intesa Sanpaolo Vita e responsabile Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo – conferma il nostro impegno verso la diffusione della cultura assicurativa nel nostro Paese, in particolare nei confronti delle nuove generazioni, con una attenzione particolare allo sviluppo della formazione di figure professionali preparate ad affrontare il futuro del nostro settore. Il connubio fra il nostro Gruppo, la Compagnia di San Paolo, Reale Mutua Assicurazioni, l'Universita` ed il Politecnico di Torino e il Collegio Carlo Alberto, tutte realta` fortemente radicate nel territorio piemontese, consentira` di fornire agli studenti di questo significativo percorso tutti gli strumenti per rispondere alle nuove esigenze di un mercato in continua evoluzione e, nel contempo, di aprire loro l'accesso a concrete possibilita` di impiego e crescita professionale per gli anni a venire, in un settore dove una formazione avanzata sara` sempre piu` elemento distintivo".

"La rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo, ulteriormente accelerata dalla recente pandemia, – ha affermato Luca Filippone, direttore generale di Reale Mutua – ha modificato il modo di fare assicurazioni: dai processi interni aziendali, ai prodotti offerti al mercato e ai comportamenti dei clienti. Capire gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione e coniugarli con le esigenze del business attuali e potenziali e` l'obiettivo primario di questo percorso formativo. Con il contributo di tutti i partner di valore che hanno reso questo Master possibile, vogliamo formare una figura professionale unica nel suo genere, che parla il linguaggio moderno della tecnologia, ma conosce le dinamiche piu` profonde del business assicurativo e le regole che lo governano".

La Fondazione Compagnia di Sanpaolo fa sapere che "coerentemente con le priorita` del suo Piano Strategico (2021- 2024), con riferimento alla sua azione di agente di sviluppo, con un occhio di riguardo per le nuove generazioni, sostiene attivamente l'iniziativa per dare una risposta adeguata ai fabbisogni formativi-occupazionali del settore assicurativo e a fronteggiare il big bang tecnologico in atto, in collaborazione con il suo ente strumentale, la Fondazione Collegio Carlo Alberto".

Le oltre 400 ore di lezione si concentreranno su customer centricity, i big data e gli analytics, l'open innovation, l'agile organisation, l'intelligenza artificiale, l'innovazione di prodotto e di processo, i fattori ambientali, sociali e di buon governo (ESG), coinvolgendo una faculty mista, composta da accademici di fama internazionale, rappresentanti delle istituzioni, manager delle aziende sponsor dell'iniziativa, manager impegnati nelle sfide digitali e innovatori.

L'offerta formativa e` organizzata in quattro piattaforme, offerte in modalita` ibrida, sia in presenza, sia in remoto: Piattaforma in ingresso (offre moduli di insegnamento differenziati per ciascun cluster di laureati – economia, scienze sociali ingegneria/matematica/fisica/statistica – e la selezione di tali insegnamenti di induction consente di costruire un percorso formativo personalizzato sulla base del background degli studi universitari di ciascun studente); Piattaforma core (basata sui fondamentali del settore assicurativo, con un taglio sugli orientamenti ESG); Piattaforma innovation (big data, analytics, intelligenza artificiale, cyber security e tecnologie emergenti); Piattaforma active (prevede un'esperienza pratica, da svolgersi attraverso uno stage o la realizzazione di un project work, sotto la supervisione di un tutor aziendale). Il percorso è volto a formare figure professionali spendibili nelle diverse aree organizzative di una compagnia di assicurazione, accomunati da un DNA innovativo: esperti di nuove tecnologie, innovazione e trasformazione digitale, in grado di attivare nuovi modelli di business, aperti ed interconnessi e di lanciare startups innovative in ambito insurtech. Le lezioni si tengono, per quanto possibile, in presenza, presso il Collegio Carlo Alberto a Torino, e, ove non possibile, su piattaforme di e-learning, per il collegamento degli studenti.

Per la seconda edizione del Master sono previsti 25 posti e sono messe a disposizione borse di studio (per reddito, merito e fuori sede), oltre alla borsa denominata "Covid-19", riconosciuta a tutti i partecipanti dalle aziende sponsor, per sostenere l'investimento in formazione e istruzione in questo delicato periodo di emergenza sanitaria e sociale. Le candidature sono aperte da oggi e l'inizio delle lezioni avverra` ad ottobre 2021. Al termine del percorso degli studi, a fronte del superamento degli esami previsti e della presentazione della tesi di Master, sara` rilasciato il certificato congiunto dell'Universita` di Torino e del Politecnico di Torino di Master di II livello in Insurance Innovation.