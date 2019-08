Assicurazioni, Eurovita annuncia l’acquisizione di Pramerica Life

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eurovita Holding S.p.A, la compagnia di assicurazione indipendente attiva nel ramo vita in Italia, annuncia di aver siglato un accordo con Prudential Financial Inc, società leader nel settore dei servizi finanziari, per l’acquisizione di Pramerica Life S.p.A, compagnia assicurativa italiana specializzata nel ramo vita.Eurovita nasce nel 2017 dalla fusione di ERGO Previdenza, Old Mutual Wealth Italy ed Eurovita Assicurazioni operata da Cinven, società internazionale di private equity, con l’obiettivo di creare un player leader nel consolidamento del settore assicurativo sul mercato italiano. L’acquisizione di Pramerica consentirà a Eurovita di rafforzare ulteriormente il proprio network di distribuzione, apportando al Gruppo nuove competenze, soprattutto nel segmento delle polizze di protezione vita, rafforzando allo stesso tempo la capacità del Gruppo di creare soluzioni su misura per i propri clienti.Questa operazione rappresenta un nuovo traguardo nella strategia di crescita di Eurovita e conferma la sua posizione di leader nell’industria assicurativa vita in Italia. A seguito dell’acquisizione di Pramerica, Eurovita diventerà un Gruppo con circa €2 miliardi di premi lordi (GWP o gross written premiums) e €17,5 miliardi di riserve lorde. Il Gruppo risultante potrà contare su un network distributivo di oltre 11.000 consulenti finanziari, 2.500 sportelli bancari e oltre 100 agenti e broker.