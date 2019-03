Assicurazioni, il balzo del settore Vita (+5,8%) traina la raccolta: raddoppiate le polizze "di capitalizzazione"

Cresce la raccolta premi delle assicurazioni in Italia nei primi nove mesi del 2018 trainata dal settore Vita. Lo indica l’Ivass nel bollettino statistico trimestrale. La raccolta premi complessiva, rami vita e danni italiano, è stata pari a 107,1 miliardi, in aumento del 5 per cento. Il settore Vita, scrive l’ Ivass, con una raccolta di 80,6 miliardi, registra un incremento percentuale del 5,8% rispetto agli stessi nove mesi del 2017 e di 4,4 miliardi in numeri assoluti. Il comparto, commenta l’ Ivass in una nota, «sta recuperando la flessione del 2016 e 2017, grazie soprattutto ai prodotti a capitalizzazione». Per questi ultimi la crescita nei nove mesi è del 93% (+1,6 miliardi). Bene anche le polizze vita tradizionali: +5,6% (2,7 miliardi). La nuova produzione vita aumenta di 4,9 miliardi di euro (+9,2%). La stessa Ivass nota poiche il settore danni nei primi nove mesi dello scorso anno è cresciuto del 2,6%con una raccolta premi pari a 26,5 miliardi. Nel complesso, si legge in una nota dell’Autorità guidata da Salvatore Rossi, i premi raccolti da imprese nazionali e da rappresentanze extra spazio economico europeo ammontano a 99,9 miliardi (+5,1%); quelli raccolti dalle rappresentanze dello spazio economico europeo sono stati pari a 7,2 miliardi (+3,4%). La distribuzione delle polizze vita è avvenuta prevalentemente attraverso sportelli bancari e postali (il 60,7% del totale dei premi). È aumentata la distribuzione da parte delle Agenzie e dei brokers mentre i promotori finanziari perdono quote di intermediazione. Nel settore danni, si conferma il primato delle Agenzie con mandato (70,9% del totale danni e 84,3% della Rc Auto).

