Assicurazioni, Autorità europea esamina aumento premi in fase di rinnovo

(Teleborsa) - L'autorità di vigilanza europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA) ha lanciato una consultazione pubblica della durata di tre mesi per esaminare come le compagnie assicurative applicano ai clienti prezzi diversi per lo stesso tipo di copertura. Saranno studiate le pratiche di tariffazione in cui a consumatori con caratteristiche di rischio e costo del servizio simili vengono addebitati premi diversi per gli stessi prodotti assicurativi.

La consultazione intende indagare, in particolare, sul cosiddetto "price walking", cioè la pratica di aumentare i premi in fase di rinnovo sulla base dell'analisi delle caratteristiche specifiche di un determinato consumatore, per prevederne comportamenti non legati al rischio o al costo dei servizi, quanto più per capire fino a che punto tollererà l'aumento del premio prima di acquistare la copertura presso altre compagnie.

Sebbene l'attuale quadro legislativo dell'UE consenta determinate pratiche di prezzi differenziati, come sconti commerciali, di marketing e di sottoscrizione, l'EIOPA ritiene che "alcuni tipi di pratiche di prezzi differenziati non rispettino il quadro applicabile e portino a un trattamento iniquo dei consumatori". Le pratiche di price walking possono avere un effetto negativo sugli assicurati che difficilmente cambieranno fornitore. La pratica penalizza ingiustamente i clienti fedeli e può colpire in modo sproporzionato gruppi vulnerabili come gli anziani.