Assicurazioni: al via consultazione Ivass-Consob su direttiva Ue su distribuzione

(Teleborsa) -e avviano oggi la(Idd, Insurance Distribution Directive, 2016/97). L'obiettivo, informa una nota, è quello disulle discipline che ciascuna delle due Autorità è chiamata ad adottare in base alla ripartizione delle competenze prevista dal quadro normativo vigente.In particolare, per quanto riguarda Consob, vengono portate all'attenzione della comunità finanziaria e assicurativa le proposte di modifica al Regolamento Intermediari concernenti le regole di condotta e gli obblighi informativi ai quali gli stessi intermediari (tra cui banche, imprese d'investimento, Poste Italiane) devono attenersi nella distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi. Più in dettaglio, le proposte consistono in una, in modo da completare, per gli aspetti di competenza Consob, la disciplina di recepimento della Idd.Per quanto riguarda l'IVASS, vengono portate, invece, all'attenzione delle compagnie e degli intermediari assicurativi e finanzia proposte di modifica ai Regolamenti in materia di governo societario, distribuzione e informativa dei prodotti assicurativi (nn. 38/2018, 40/2018 e 41/2018) e l'adozione di un nuovo Regolamento in tema di governo e controllo dei prodotti assicurativi (POG, Product Oversight Governance).Laprossimo.