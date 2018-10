Assicurazioni, 900 assunzioni per Alleanza nel prossimo quadriennio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è positivamente conclusa a Roma la trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Alleanza Assicurazioni, società del Gruppo Generali. Al centro dell'accordo, siglato il 23 ottobre, un importante piano occupazionale, che prevede 900 assunzioni nel prossimo quadriennio, fondato su criteri meritocratici definiti in accordo con le organizzazioni sindacali."Un- ha dichiaratoe Global Business Lines - che valorizza il modello organizzativo e di funzionamento di Alleanza, unico nel panorama assicurativo italiano. E' un accordo innovativo per il settore che abbina elementi di flessibilità organizzativa ad un importante piano occupazionale, sostenuto da forti investimenti formativi mirati alla qualificazione professionale dei nostri consulenti"."Questo piano ha un- ha rilanciato– a testimonianza del fatto che laddove l'attività produttiva delle strutture è improntata alla crescita e alla creazione di valore si realizzano le condizioni per poter attuare progetti di sviluppo di assoluto rilievo. L'accordo sancisce la centralità per Alleanza dei temi di professionalità dei propri collaboratori e di equilibrio economico ed organizzativo della propria struttura distributiva sul territorio".