Assemblea Confindustria Bergamo: aziende a confronto sulla competitività sostenibile

(Teleborsa) - "Competitività sostenibile, due prospettive, una direzione" è il tema dell', riunitasi ieri a Ranica, per fare il punto della situazione italiana, alla luce della difficile congiuntura internazionale e del recente varo della Manovra finanziaria. "Non esiste futuro di sviluppo e di crescita senza competitività e senza che questa crescita sia sostenibile", ha spiegato, Presidente di Confindustria Bergamo, aggiungendo "significadal punto di vista dei processi ed anche delle infrastrutture".. E' una logica di sistema sulla quale vogliamo lavorare nei prossimi anni a supporto delle imprese, perché possano affrontare questa transizione e non subirla, in modo che non diventi un preso troppo grande per la loro sopravvivenza", ha spiegato la Presidente Ricuperati.A proposito del, di cui si è parlato all'evento, la Presidente di Confindustria Bergamo ha affermato che "occorre lavorare sulle, ma anche suche le aziende stanno vivendo, come l'immigrazione e l'attrazione di nuovi talenti dall'estero, tutte traiettorie che vanno messe in campo con urgenza".All'eventoe quindi di tutte le soluzioni che possano garantire la copertura da rischi futuri - ha sottolineato Ricuperati - come le, il nucleare e le politiche estrattive. Ile potrebbe essere una soluzione ma anche".All'assemblea è intervenuto anche il, che ha sollecitato undi bilancio, in modo che "abbia come stella polare il lavoro e la crescita del Paese". "previsti come quelli sulla- ha detto il numero uno di Confindustria -che sarebbero da destinare a misure per lo sviluppo e la crescita del Paese".per noi è stata a volontà espressa dal governo di", ha riconosciuto Bonomi, ricordando che è stato effettuato un "intervento forte diper tamponare l'emergenza del costo energetico" sino alla fine del primo trimestre dell'anno prossimo. "- ha proseguito - è stato il, cioè l'aumento della produzione di gas nazionale da offrire a prezzi calmierati a imprese e famiglie".un quadro di. ammette Bonomi, ricordando che "era importante proseguire il cammino di discesa del debito pubblico avviato dal Governo Draghi nel nostro interesse, perché l'anno prossimo entrerà in vigore il nuovo Patto di Stabilità e Crescita e noi ci dovremo sedere al tavolo delle trattative con tutta la nostra dignità".La Manovra - ha affermato il numero uno di Confindustria - "quando queste vengono utilizzate per altri interventi". A proposito del- ha ricordato-, concentrato sulle fasce di reddito sotto i 35mila euro, due terzi a favore dei lavoratori, un terzo a favore delle imprese. Noi riteniamo che le risorse ci siano per fare questi interventi ed". "In un Paese dove abbiamo una spesa pubblica corrente annuale di oltre 1.000 miliardi - ha aggiunto - credo che riconfigurare un 4-5% si possa tranquillamente fare"."Questo è une in maniera molto approfondita, ma la cosa che mi colpisce di più è che siamo in un. E questa è una anomalia che esiste solo nel nostro Paese", ha concluso Bonomi.