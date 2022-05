Truffa dell'assegno unico, Inps: «Mai rispondere a sms che chiede dati personali e bancari»

Attenzione alla truffa dell'assegno unico. La segnala l'Inps attraverso i propri social. Sui cellulari dei malcapitati arriva un sms da un contatto che si finge l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in cui viene richiesto di inserire i propri dati anagrafici o bancari e di cliccare su un link. Si tratta di un tentativo di truffa chiamato SMishing - l'equivalente del phishing ma via messaggio - il cui scopo è rubare informazioni private degli utenti e svuotarne i conti correnti.

Inps, la truffa dell'assegno unico: mai rispondere all'sms

In questa truffa i malintenzionati chiedono agli utenti di cliccare su un link per aggiornare i propri dati e ricevere il pagamento dell'assegno unico sul proprio Iban. L'Inps non chiede mai, né via sms né via email, tali informazioni ai propri utenti e, per tanto, invita chiunque ricevesse l'sms a non rispondere ed a segnalare l'accaduto.