Assegno unico, richiesta arretrati in scadenza il 30 settembre

(Teleborsa) - Conto alla rovescia per la richiesta degli arretrati dell'assegno temporaneo, quella misura che anticipa l'arrivo dell'assegno unico a gennaio 2022. L'assegno temporaneo è un beneficio erogato alle famiglie con figli da luglio 2021 a dicembre 2021, ma i primi tre mesi, da luglio a settembre, verranno irrimediabilmente perduti se non si presenterà domanda entro il 30 settembre.



Per chi farà domanda oltre quella data, la prestazione sarà pagata dal mese di presentazione e non comprenderà l'assegno-ponte da luglio a settembre.



L'assegno temporaneo viene riconosciuto a tutti i nuclei familiari che non erano già coperti dal regime degli assegni familiari, in quanto lavoratori dipendenti, e quindi a tutti i nuclei di disoccupati, inattivi o autonomi, almeno un milione e mezzo di famiglie. E' una prestazione compatibile anche con il Reddito di cittadinanza e con altre misure assistenziali. Per i titolati di RdC non sarà necessario fare domanda, in quanto l'importo dell'assegno verrà corrisposto automaticamente dall'Inps sull'apposita carta di pagamento.



La domanda può essere presentata sul sito dell'INPS, tramite il Contact center integrato o anche attraverso i patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente.







(Foto: © Giuseppe Porzani / 123RF)