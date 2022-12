Inps, assegno unico: da marzo a ottobre erogati 10,3 miliardi alle famiglie

«Tra marzo e ottobre 2022 l'Inps ha erogato alle famiglie per l'assegno unico 10,3 miliardi di euro per 9,4 milioni di figli». Lo ha rilevato l'Istituto nazionale della previdenza sociale spiegando che: «la spesa relativa ai nuclei non percettori di RdC risulta pari a 9,8 miliardi di euro per una platea di circa 5,6 milioni di richiedenti e 8,9 milioni di figli beneficiari di almeno una mensilità. Gli importi medi mensili sono pari a 233 euro per richiedente e 145 euro per figlio. I nuclei percettori di RdC con almeno una mensilità della prestazione integrata dall' assegno sono 486mila per circa 823mila figli, di cui poco meno di 500mila in via esclusiva in nuclei con RdC».

La media mensile delle famiglie beneficiarie del sostegno è stata da Marzo a Ottobre 2022 di 5.261.827 nuclei per 8.420.799 di figli. «Per i nuclei non percettori di RdC, circa il 47% degli assegni pagati per figlio si riferisce a beneficiari appartenenti a nuclei con Isee inferiore ai 15mila euro; circa il 20% dei figli, invece, appartiene a nuclei familiari che non hanno presentato Isee. Per essi, con riferimento al mese di ottobre, l'importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, va da poco meno di 50 euro (per chi non presenta Isee o supera i 40mila euro) a 195 euro per le classi di Isee fino a 15mila euro» fa sapere l'Inps.

L'istituto inoltre ricorda che «l'importo base dell'assegno per ciascun figlio minore, in assenza di maggiorazioni, va da un minimo di 50 euro, in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 40mila euro, ad un massimo di 175 euro per Isee fino a 15mila euro».

Nel mese di ottobre, il 47% dei figli raggiunti dall'assegno unico si concentrano al Nord, qui si possono notare importi medi inferiori avendo i nuclei familiari livelli di Isee più elevati. Al Sud in beneficiari sono in numero minore (34%) ma gli importi mensili sono mediamente più alti in relazione a livelli di Isee mediamente più bassi. Il valore minimo dell'importo si registra nella Provincia autonoma di Bolzano, dove per ciascun figlio si ha un importo mensile pari a 133 euro. Il valore massimo, pari a 167 euro per ciascun figlio, si registra in Calabria.

