Assegno unico figli 2021, da oggi i pagamenti: al 50% dei minori 135 o 167 euro al mese

Lunedì 26 Luglio 2021, 17:00

Assegno unico, al via da oggi i pagamenti. La ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, intervenuta alla Camera dove si è discussa la misura generale dell'assegno ponte per i figli, ha fatto il punto della situzaione: «Da oggi Inps comincia a pagare i primi assegni, sono 6.000 quelli che verranno effettuati oggi ma si arriverà alla corresponsione dei primi 415mila assegni entro la fine della settimana. Accanto a questi ci sono gli assegni al nucleo famiiare che da questo mese verranno maggiorati. Quasi il 50% dei minori, ci fa sapere Istat, riceverà un assegno tra i 135 e i 167 euro al mese o maggiorato se i minori sono almeno tre. Questa riforma attiverà un processo rivoluzionario».