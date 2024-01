Assegno unico 2024, cambiano importi, requisiti e soglie Isee: gli aumenti e le maggiorazioni

Il nuovo anno porta un Assegno unico più ricco e forse con nuovi criteri di erogazione. Grazie alla rivalutazione all'inflazione, infatti, non solo le pensioni, ma anche il contributo universale per i figli crescerà. E questo significa che le famiglie potranno avere una piccola boccata d'ossigeno in più, dopo gli aumenti del costo della vita continuati senza sosta, anche se a un ritmo più lento rispetto al passato, negli ultimi mesi.

Queste nuove "maggiorazioni" riguarderanno quindi le 5,6 milioni di famiglie con figli a carico, i cui assegni verranno fatti crescere di circa il 5,4% (nel 2023 erano aumentati dell’8,15%). Vediamo quindi nel dettaglio tutti i nuovi importi in base all'Isee e cosa cambierà per quanto riguarda i requisiti.

Assegno unico 2024, come evitare di perdere i soldi: le scadenze per l'Isee e chi deve fare "domanda" all'Inps. Requisiti e paletti

Assegno unico, come è cambiato nel 2023

L'Assegno unico per i figli è stato potenziato con la scorsa legge di Bilancio. Le coperture finanziarie sono passate infatti: da 345,2 milioni a 409,2 milioni di euro per il 2023, da 457,9 milioni a 525,7 milioni per il 2024 e da 473 milioni a 542,5 per il 2025. A gennaio dello scorso anno l'importo mensile è stato rivalutato dell'8,1%. Il valore dell'assegno è passato quindi: da 175 euro a 189,2 euro, per le famiglie con Isee fino a 16.215 euro e da 50 a 54 euro mensili per chi ha un Isee superiore a 44mila euro circa. Ad essere rivalutate sono state anche le soglie Isee.

Assegno unico, l'importo massimo verso i 200 euro: cosa cambia da gennaio 2024 (occhio alla soglia Isee)

Gli aumenti nel 2024

In questo gennaio 2024, grazie all'applicazione della nuova rivalutazione, ci sarà un nuovo scatto. L'indice Istat provvisorio dell'inflazione media nel 2023 è del 5,4%: mancano però i dati definitivi dell'ultimo trimestre dell'anno. Si attende la percentuale esatta di aumento secondo i calcoli dell'Istat. Anche le soglie Isee cambieranno leggermente. L'Assegno diventerebbe di: 57,2 euro al mese (importo minimo) per chi ha un Isee oltre 45,575 euro e 199,4 euro al mese (importo massimo) per chi ha un Isee fino a 17,090 euro.

Inoltre la maggiorazione per i due genitori lavoratori salirebbe 34,15 euro per ciascun figlio.

Assegno unico, pagamenti dicembre: importo minimo con Isee irregolare. Istruzioni per adeguarlo e date

Quando arrivano gli aumenti e i nuovi criteri

L'aumento, però, come lo scorso anno potrebbe non arrivare immediatamente. In questo mese l'Inps comunicherà le modalità operative dell'erogazione, che potrebbe non essere calcolata nella prima mensilità, ma a conguaglio con il tasso definitivo a partire da marzo 2024.

Entro quella data dovrebbero arrivare una riforma dei requisiti per l'assegno. L’Unione europea ha infatti contestato all’Italia il fatto che la legge preveda, ai fini del diritto all’assegno, un minimo di due anni di residenza. Questo viene ritenuto in contrasto con la normativa Ue e con la libera circolazione di cittadini e lavoratori. Quindi il nostro Paese, per non incorrere in forti sanzioni, dovrà entro due mesi eliminare la norma o presentare le proprie valutazioni e motivazioni a supporto delle restrizioni. Si potrebbe andare comunque verso un ammorbidimento del requisito.

Assegno unico, l'Ue invia lettera d'infrazione all'Italia: il nodo residenza, cosa significa (e cosa potrebbe cambiare)