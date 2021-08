Assegno ponte per i figli, partenza sprint

Martedì 3 Agosto 2021, 09:15

(Teleborsa) - Partenza sprint per l'assegno temporaneo: sono quasi 250 mila, per l'esattezza 248.868, le domande inviate all'Inps nel mese di luglio per la misura ponte messa a punto dal Governo a sostegno di genitori con figli minorenni che non beneficiano degli assegni al nucleo familiare, in attesa del debutto dell‘assegno unico e universale, dal 1 gennaio 2022.

La misura interessa lavoratori autonomi, professionisti, partite Iva, disoccupati senza indennità e tutti coloro che non hanno un reddito familiare prevalente (almeno per il 70%) da lavoro dipendente o assimilati. Primi numeri alla mano, circa la metà delle istanze arriva da famiglie con un solo figlio minore (il 47,3%), Isee sotto 10mila euro per il 62,6% delle famiglie che hanno fatto domanda.

Assegno ponte, dunque, legato a limiti di reddito ben precisi: le famiglie sotto i 7.000 euro di reddito, i cosiddetti incapienti, avranno un assegno pari a 167 euro per un figlio (incrementato del 30% dal terzo figlio).

L'importo dell'assegno unico per i figli dipende dal numero di figli e alla situazione economica della famiglia certificata con l'Isee, cala al crescere dell'Isee e si azzera oltre i 50mila euro. Per le famiglie che guadagnano tra i 40.000 e i 50.000 euro, ammonta a 30 euro fino a due figli e a 40 se i figli sono tre o di più .

Prove generali, dunque, per l'assegno unico e universale, pronto a debuttare dal prossimo anno, prima però bisogna fissare il perimetro definendo decreti legislativi, importi ed ed eventuali stanziamenti aggiuntivi.

L'Inps, intanto, mette il turbo e comunica che le prime 17mila domande sono andate in pagamento nei giorni scorsi mentre si procede ad aggiornare gli importi per quanti percepiscono il reddito di cittadinanza, operazione questa che necessita di una maggior tempistica.

Si potrà fare domanda fino alla fine settembre, senza perdere gli arretrati.