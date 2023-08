Assegno inclusione, cosa cambia con la nuova misura che sostituisce il reddito di cittadinanza

Dopo i primi 159mila sms di stop del reddito di cittadinanza inviati dall'Inps a fine luglio, altri 32.850 arriveranno nella giornata di oggi. In totale, sono circa 240mila i nuclei che saranno coinvolti al termine dell'anno. La nuova legge prevede lo stop al rdc dopo 7 mensilità nel 2023 per le famiglie senza componenti minori, disabili o over-60 e non presi in carico dai servizi sociali. Da settembre a dicembre l'Inps invierà altri 40mila messaggi.

Per quella parte dei percettori del reddito definiti occupabili, da settembre partirà il Supporto per la formazione e il lavoro. Per facilitare l'incontro tra domanda e offerta nella piattaforma confluiranno tra l'altro le proposte dei centri per l'impiego e delle agenzie per il lavoro, ma anche corsi di riqualificazione e formazione. Chi richiederà il Supporto per al formazione riceverà un'indennità di 350 euro al mese, per un massimo 12 mesi e dovrà rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e stipulare un Patto di servizio personalizzato, da seguire poi, pena la perdita dell'assegno.

Reddito di cittadinanza, stop per altri 32mila assegni. Arrivano gli sms dell’Inps: nel testo il nuovo sostegno

L'assegno di inclusione

Da gennaio 2024 invece sarà erogato l'Assegno di inclusione, destinato solamente ai nuclei con disabili, minori, over-60 o componenti in condizione di svantaggio. L’importo è fino a 6mila euro annui (ossia 500 euro mensili). Ad esso si più aggiungere un contributo per l'affitto pari a 3.360 euro l’anno, 280 al mese.

Se il nucleo è formato da persone tutte con più di 67 anni o disabili gravi l’importo annuo è di 7.560 euro (630 euro al mese) più 1.800 euro l'anno di contributo per l'affitto (150 euro al mese). Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.

I requisiti

Il nulceo che lo richiede deve essere composto da cittadini italiani o residenti in Italia per almeno 5 anni (gli ultimi due consecutivi) e non aver avuto condanne penali di alcun tipo nei 10 anni precedenti (né essere sottoposto a misure cautelari o di prevenzione).

A livello economico, i richiedenti devono avere un Isee di 9.360 euro e un reddito familiare inferiore a 6mila euro annui moltiplicati per la scala di equivalenza, che sale a 7.500 euro in caso di nuclei formati da persone tutte over 67, oppure oppure dove - accanto agli over 67 - gli altri familiari siano tutti in grave disabilità o non autosufficienza. Il valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione, il cui valore non deve superare 150mila euro) non deve essere superiore a 30mila euro. E ancora sono previste esclusioni ulteriori in caso di "sforamenti " delle soglie del patrimonio mobiliare e per il possesso di navi, imbarcazioni, ma anche autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. (salvo il caso di mezzi per persone con disabilità). Infine, è escluso dal reddito chi sia disoccupato per dimissioni volontari nei 12 mesi precedenti (salvo che non siano per giusta causa).