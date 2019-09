Delrio: «A ottobre legge su assegno unico per i figli»

In arrivo a ottobre la legge su un assegno unico per i figli. Lo ha annunciato il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, al termine della conferenza dei capigruppo.

«Il primo giorno della legislatura avevamo presentato con Stefano Lepri un progetto di legge di un assegno unico per i figli, di riordino di tutte le misure a sostegno della famiglia - ha spiegato Delrio - e in ottobre si approverà una legge, spero con il contributo anche delle opposizioni, che prevede la delega al governo per riorganizzare e dare un pilastro di sostegno alle famiglie. Ci sarà un sostegno alle famiglie mettendo più soldi in tasca ai lavoratori dipendenti con il taglio del cuneo fiscale; fermando l'aumento dell'Iva e con un grande pilastro di welfare».

