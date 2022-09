Assareoporti, Borgomeo: "Necessario sostegno pubblico per accelerare decarbonizzazione"

(Teleborsa) - "Abbiamo aderito con convinzione al Patto per la Decarbonizzazione del trasporto aereo ed esprimiamo apprezzamento per lo studio presentato dal Politecnico di Milano. Sebbene l'impatto ambientale del sistema del trasporto aereo venga spesso enfatizzato ingiustamente, come dimostrano i dati disponibili, per gli aeroporti quella della sostenibilità è comunque la vera sfida per i prossimi anni". È quanto ha affermatointervistato a margine dell'osservatorio promosso da Aeroporti di Roma in collaborazione con il Politecnico di Milano e con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili oltre che del Ministero della Transizione Ecologica e di Enac, svoltosi oggi all'aeroporto di Fiumicino."Il sistema aeroportuale italiano – ha detto– è già ai primissimi posti in Europa per interventi green: ma dobbiamo e vogliamo fare molto di più. Proprio per questo, entro l'anno Assaeroporti presenterà un approfondito studio che darà conto dei programmi e degli investimenti green degli aeroporti italiani. Noi siamo pronti a dare una forte accelerazione al processo ma è necessario che vi sia un adeguato sostegno pubblico che ad oggi, a partire dal PNRR, è inspiegabilmente mancato".