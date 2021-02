(Teleborsa) - Il Presidente di Assaeroporti Fabrizio Palenzona, a nome del Consiglio Direttivo e di tutte le Società associate, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del professor Antonio Catricalà, Presidente di Aeroporti di Roma, "uomo di cui ricorderemo l'immensa cultura giuridica unita a una spiccata sensibilità, doti che lo hanno reso persona di riferimento in ogni ambito istituzionale in cui ha operato".



Il Presidente di Assaeroporti esprime inoltre, a nome di tutta la comunità aeroportuale, la più sincera vicinanza alla famiglia del professor Catricalà così duramente colpita dal doloroso evento.









© RIPRODUZIONE RISERVATA