Assaeroporti: no a modello Hub and Spoke

(Teleborsa) - La ripresa del trasporto aereo è il tema affrontato oggi dalla trasmissione, a cui è intervenuto ilil quale ha sottolineato la necessità di adottare regole chiare e coerenti con il resto dell'Europea per fare sì che i passeggeri riprendano ad avere fiducia."Gli aeroporti sono all'inizio della filiera del traffico aereo,e da cui dipende una miriade di aziende formata da alberghi, bed and breakfast, taxisti, NCC, bus di linea, per un valore corrispondente al 15% del Pil – ha dichiarato Bellingardi - Un sistema che ha consentito negli ultimi dieci anni di connettere sempre più l'Italia, e in particolare il sud della penisola, al Pil europeo", aggiungendo che "(costituito da uno scalo dove si concentra la maggior parte dei voli) e".Sul tema del distanziamento a bordo degli aeromobili, il vicepresidente di Assaeroporti ha ricordato che "lache rappresenta tutte le compagnie aeree e non solo quelle low cost, ha dichiarato espressamente che è impossibile ripartire con una penalizzazione di posti a bordo".Motivo per cui – ha aggiunto – le regole vanno assolutamente armonizzate, dicendosi certo che il Governo se ne occuperà.