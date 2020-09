Assaeroporti chiede sostegno agli scali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A pochi giorni dall'appello lanciato dal presidente di Assaeroporti, Fabrizio Palenzona, l'associazone degli aeroporti torna a ribadire le preoccupazioni per il perdurare della crisi delaffidando la posizione al direttore generale, intervenuta oggi a "" promosso da PwC Italia sulla mobilità.Dopo gli aiuti alle compagnie aeree, in questa seconda fase Assaeroporti chiede che ci siano, ovvero all'intera filiera del trasporto aereo. I, ma anche i grandi dovranno competere con hub europei che potranno avvantaggiarsi delle sovvenzioni dei rispettivi governi. La Lener si è dettan.Gli aeroporti, che nel, hanno messo in, con minimi richiami a luglio e agosto per via della leggera ripresa di traffico, ma la situazione resterà tale fino a marzo 2021."Va benissimo destinare risorse alle compagnie aeree, senza le quali gli aeroporti non andrebbero lontano, e ben venga il supporto al vettore di riferimento nazionale. Ma non dimenticatevi di noi!" – ha commentato Valentina Lener.