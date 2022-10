ASPI torna con la Carovana della Prevenzione del tumore al seno a Roma

(Teleborsa) -sostiene anche questa edizione della, un progetto di sensibilizzazionein occasione del. Un'attenzione riservata ai territori che ASPI attraversa ed anche alle proprie donne: oltre 250 le dipendenti che ogni anno ricevono nelle principali sedi aziendali uno screening completamente gratuito.Questa mattina alle 9, nel parcheggio dell', dove ha sede l'azienda,si sono messe a disposizione per effettuare screening senologici gratuiti alle donne residenti. Un successo, garantito anche dall'amministrazione del IV Municipio, che ha patrocinato l'iniziativa,, di cui 40 mammografie a donne over 40 e 15 ecografie a donne under 40.Una iniziativa di prevenzione rivolta prioritariamente ao che appartengonoper i tumori del seno, e a donne fuori screening regionali (mammografia per donne fra i 40 e i 49 anni e over 74 ed ecografia senologica under 40).All'iniziativa erano presenti, tra gli altri,, Assessore alla Attività Produttive e alle Pari opportunità del Comune di Roma,, Presidente del IV Municipio, e, Direttore Human Capital Organization & HSE di Autostrade per l'Italia."Il gruppo Aspi è un'azienda a vocazione sistemica e territoriale, pertanto, non può sottrarsi alla responsabilità di fare rete e dare risposte, anche sociali, alle comunità che attraversa", ha ricordato Orefice, aggiungendo "con questo ed altri progetti 'viviamo' i territori che attraversiamo e la prevenzione medica, così come le iniziative di welfare diffuso, sono modi con i quali esprimere la nostra vicinanza alle comunità e alle persone con le quali condividiamo, ogni giorno, la nostra presenza"."La prevenzione è l'arma in più che abbiamo nella lotta ai tumori. Iniziative come la Race for the Cure e la Carovana della prevenzione, sono un viatico perfetto per mettere in moto una macchina di controllo che ci aiuta a volerci bene, a prender cura di noi. Ecco perché sono convinta che progetti come quelli messi in campo dalla Komen vadano incentivati", ha dichiarato l'assessore Lucarelli, proseguendo "se a questo apparato si unisce la macchina della solidarietà, e oggi l'impegno di Autostrade per l'Italia ne è la conferma, si crea un mix forte e vincente per aiutarci a combattere i tumori".Grande apprezzamento per l'iniziativa è stato espresso anche dal Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti, il quale ha affermato "l'iniziativa è stata un successo nel nostro territorio, che ha risposto positivamente e raggiugendo, in breve tempo, il numero massimo di prestazioni messe a disposizione".Ledella Carovana sarannoil 22 ottobre eil 7 novembre. Dal 2017 a oggi la Carovana della Prevenzione ha offerto gratuitamente, grazie all'utilizzo di 4 Unità Mobili allestite con dotazioni tecnologiche di ultima generazione, 50.000 prestazioni mediche in 17 regioni italiane, con 579 giornate di prevenzione rivolte prevalentemente a territori e comunità più in difficoltà. Con oltre 56.000 nuovi casi l'anno solo in Italia, i tumori del seno rappresentano infatti le neoplasie più frequenti per le donne, 1 donna su 9 sviluppa un tumore del seno nel corso della propria vita e l'incidenza è in continuo aumento.