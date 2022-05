Aspi, Tomasi: tunnel subportuale di Genova opera avveniristica a livello internazionale

Venerdì 20 Maggio 2022, 14:15







(Teleborsa) - "Il tunnel subportuale di Genova è un'opera avveniristica a livello internazionale per cambiare la mobilità della città". È quanto ha dichiarato l'ad di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi, commentando il via libera dell'Antitrust al cashback per i disagi agli utenti causati dai cantieri autostradali in Liguria, a margine di un convegno a Genova. "Abbiamo le autorità locali, e in particolar modo il sindaco Bucci, che ci spingono per poter aprire al meglio le attività per il gennaio 2023".



"Il dialogo con il Mims, la Regione Liguria e le autorità locali, anche sulla interpretazione delle norme attualmente vigenti, è fondamentalmente per cercare di modulare gli interventi di ammodernamento necessari con le esigenze trasportistiche che comprendiamo essere di estremo impatto in Liguria", ha aggiunto parlando dei cantieri per la messa in sicurezza delle autostrade liguri.