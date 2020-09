Aspi: Tomasi, piano presentato a MIT da approvare subito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il maxi piano di investimenti presentato da Aspi al MIT va nell'interesse dell'Italia. Lo ha detto l', secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore."Ritengo sia fondamentale che il nuovo Piano Economico Finanziario presentato da Aspi al MIT, che contiene gli impegni per la chiusura condivisa del contenzioso oltre a tutti gli investimenti necessari, insieme all'adozione del nuovo sistema tariffario Art, venga approvato al più presto, senza fare cortocircuiti con la vicenda azionaria della nostra società, che ha un suo percorso parallelo, ma per forza di cose distinto" - affermato Tomasi parlando alla Sda Bocconi -."E' nell'interesse del Paese che Aspi torni a investire già da quest'anno - ha aggiunto - e penso che la nostra società sia una delle poche in grado di aprire nuovi cantieri nel giro di pochi giorni, generando nuova occupazione. Nessun altro soggetto a livello nazionale è in grado di operare a livello integrato come può fare Aspi".