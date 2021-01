(Teleborsa) - Il nuovo Piano industriale di ASPI, puntando su investimenti ed innovazione, prevede anche una completa riorganizzazione delle attività del Gruppo, a partire dalle sue controllate. Due di queste, Pavimentale ed Autostrade Tech, che hanno sempre lavorato per ASPI, avranno anche l'opportunità di offrire servizi di mercato a terze parti.



Lo ha chiarito l'Ad di Autostrade, Roberto Tomasi, rispondendo ad una domanda durante la conferenza stampa. "In questa prima fase - ha affermato - ci sarà una focalizzazione, delle controllate per il supporto del piano industriale di ASPI, visto il valore che stiamo creando all'interno di queste società, ma possiamo immaginare che queste possano essere anche utili anche al di fuori del mercato sviluppato da Autostrade per l'Italia".



