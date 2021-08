ASPI, Tomasi: "Il sapere leva di sviluppo, il senso di Autostrade Corporate University"

Martedì 24 Agosto 2021, 09:00

(Teleborsa) - Autostrade per l'Italia è un'azienda che sta portando avanti un imponente Piano di trasformazione, che fa leva fra le altre cose su un rinnovo delle competenze e sulle persone. Di qui il vasto piano di assunzioni che l'azienda sta implementando, che ha visto assumere negli ultimi due anni 1.700 persone e prevede altri 2.900 ingressi nei prossimi tre anni (2021-2024). Un rinnovamento a tutti i livelli che coinvolge profili di ogni tipo: ingegneri, tecnici, ricercatori e perfino profili innovativi.

E' quanto ha spiegato l'Ad di ASPI Roberto Tomasi durante il talk "Il lavoro che verrà", organizzato dalla Fondazione per la Sussidiarietà nell'ambito del Meeting di Rimini. "Persone che siano artefici del cambiamento e che, con senso di responsabilità, accompagnino l'azienda nel percorso di rinnovamento intrapreso con il Piano di trasformazione avviato", ha spiegato il manager facendo cenno all'iniziativa avviata in occasione della kermesse riminese, con l'obiettivo di presentare le attività del Gruppo ASPI ai giovani visitatori ed invitarli a presentare una candidatura qualora interessati.

Tomasi ha parlato di un profondo cambiamento di strutture e processi, dove il digitale ha un ruolo centrale per lo sviluppo. "Nell'azienda è in corso un programma di digital transformation che riguarda tutti i settori – ha sottolineato Tomasi - è stata effettuata un'analisi dettagliata dei processi e dei sistemi informatici e tecnologici dell'azienda per comprenderne il grado di maturità digitale e per implementare le soluzioni tecnologiche per l'aumento della sicurezza dei viaggiatori, l'aumento della sicurezza del personale operativo, e il miglioramento a 360° del servizio offerto all'utente".

L'altro elemento cruciale è il rapporto con il cliente e la sostenibilità e su questi presupposti è nata Free to X, la società del gruppo dedicata al rapporto con gli automobilisti, che offre servizi all'insegna della sostenibilità.

"Il nostro piano industriale da 21,5 miliardi complessivi tra investimenti e ammodernamento della rete si basa sull'efficientamento", ha affermato l'AD di Autostrade, facendo cenno anche alle sinergie sviluppate tra le diverse anime del Gruppo - Tecne, Pavimental, Movyon, Free to X - e ricordando che il Gruppo "mira a diventare un primario operatore della mobilità integrata, un facilitatore del viaggio e della gestione e realizzazione infrastrutturale, mettendo a fattor comune il proprio know how sviluppato in due anni di sperimentazioni all'avanguardia".

Tomasi ha ricordato che "il sapere è fattore strategico di sviluppo". Per questo - ha affermato - è nata Autostrade Corporate University, che consente di "coltivare le competenze delle persone per sostenere i mestieri del presente e costruire quelli del futuro, anche attraverso un lavoro corale con le principali istituzioni universitarie del nostro Paese".