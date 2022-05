ASPI, Tomasi: "Con Wonders valorizziamo il patrimonio del Paese"

(Teleborsa) - "Crediamo da sempre che i 3mila chilometri di rete autostradale lungo la Penisola siano elemento cardine dell'accessibilità, oltre che strumento per accompagnare il viaggiatore, in modo innovativo e personalizzato, alla riscoperta del patrimonio culturale, turistico e naturalistico del Paese. Coerente con i principi cardine del Piano di trasformazione di Aspi, Wonders è innovazione che arricchisce l'esperienza di viaggio degli utenti e ci consente di contribuire alla valorizzazione delle bellezze dei territori ricchi di arte e cultura che la nostra rete attraversa. Piattaforma che condivideremo con gli Enti locali, vetrina per promuovere le ricchezze culturali e stimolare i viaggiatori a scoprirne i segreti, fonte di conoscenza per noi di Aspi e per i cittadini". È quanto ha affermato l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi in occasione della presentazione – questa mattina a Palazzo Borromeo, sede dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede – di "Wonders. Scopri l'Italia delle meraviglie", la nuova iniziativa di Autostrade per l'Italia che accompagna i viaggiatori alla riscoperta del patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del nostro Paese.

"È un rilancio di quell'iniziativa che viene oggi moltiplicata. Non vogliamo essere solo un canale monodirezionale ma vogliamo anche ricevere i contributi dai viaggiatori in modo tale che il viaggio non sia solo un percorso da un luogo a un altro ma un percorso attraverso le bellezze del Paese, l'arte, la cultura, il cibo. Questi sono gli elementi che vogliamo valorizzare attraverso questa rete che connette il Nord al Sud del Paese, l'Est all'Ovest. In questa nuova, grandissima, piattaforma i nostri clienti potranno essere loro attori delle conoscenza del Paese".

Un'iniziativa che si avvale del supporto di diversi partner.

"Abbiamo partner importanti. Il WWF per tutta la parte legata alla natura; il Touring Club, partner storico di Autostrade per l'Italia; e l'Unesco visto che siamo il Paese con il maggior numero di siti. L'obiettivo, condiviso con il ministero dei Beni Culturali, è valorizzare il nostro patrimonio dando, in maniera semplice, ai nostri utenti le informazioni necessarie a conoscere le bellezze del nostro Paese".