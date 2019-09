ASPI, sospesi i due dipendenti interessati da provvedimenti cautelari su inchiesta viadotti

(Teleborsa) - Autostrade per l'Italia rende noto che nella giornata di ieri venerdì 13 settembre, subito dopo essere venuta a conoscenza dei provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura nei confronti dei due dipendenti coinvolti nel procedimento di falso sui due viadotti Pecetti e Paolillo sulla base di intercettazioni risalenti a circa un anno fa, ha deciso di sospendere i dipendenti medesimi con effetto immediato e alla loro sostituzione.



Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia convocato in via straordinaria per lunedì 16 settembre, valuterà ulteriori iniziative a tutela della società.