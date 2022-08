ASPI, S&P conferma rating BBB- e cambia outlook a stabile

Martedì 2 Agosto 2022, 20:30







(Teleborsa) - S&P Global Rating ha rivisto l'outlook sul rating di Autostrade per l'Italia (ASPI), considerata una Government Related Entity, portandolo a stabile (da positivo), confermando il rating "BBB-" della società. La decisione riflette l'analoga variazione avvenuta su quello della Repubblica Italiana.



La scorsa settimana l'agenzia di rating ha infatti rivisto al ribasso l'outlook dell'Italia a causa dei rischi che un rallentamento o un rovesciamento delle riforme - a causa delle elezioni e di un nuovo governo - potrebbero avere per l'economia italiana e per i conti pubblici.