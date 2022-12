ASPI, S&P conferma rating BBB- con outlook stabile

(Teleborsa) -Global Ratings ha, che riflette la aspettativa che la società continuerà a realizzare il suo grande piano di investimenti e a mantenere solidi livelli di traffico, mentre le distribuzioni di dividendi rimangono in linea con le previsioni.In particolare, la società di rating crede che l'ammontare deidistribuiti da ASPI nel 2022 (682 milioni di euro) e la politica diin linea con un rating investment grade indicano il nuovo sostegno degli azionisti alla qualità creditizia di Autostrade per l'Italia.L'esecuzione dell'ampio piano di investimenti concordato con il concedente sta procedendo e S&P continua a prevedere che il(DCF) rimarrà negativo, nonostante i solididel 18%-20% in media nel 2022-2023, in calo verso il 13%-16% nel 2024 quando la spesa in conto capitale cumulata (capex) aumenta.Inoltre, S&P crede che ASPI - controllata tramite Holding Reti Autostradali dal consorzio composto da CDP (quota indiretta del 45%), Blackstone (21,6%) e Macquarie (21,6%) - rimarrà focalizzata sugli investimenti in conto capitale ementre si sviluppa il piano di investimenti.