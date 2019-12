(Teleborsa) - "Autostrade per l'Italia, dando riscontro alla richiesta avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha comunicato al Mit di prorogare ulteriormente la sospensione su base volontaria dell'incremento tariffario già approvato relativo all'anno 2019". Lo comunica la società in una nota.



