ASPI presenta a Comitato Anticorruzione OCSE il decalogo Zero Corruzione

(Teleborsa) - Si è riunito presso la sede di Parigi, il, presieduto dache ha presentato il Manifesto "Zero Corruzione", un decalogo per promuovere lo sviluppo sostenibile grazie all'adozione dinella lotta alla corruzione, in linea con le best practice dell'OCSE.Al tavolo sono state ascoltate lepresenti e le attuali priorità del business in ambito anticorruzione, con focus sulle nuove tecnologie in ambito compliance, sui modelli di gestione delle terze parti e sulla la diffusione di una cultura basata su valori di etica, legalità e trasparenza."Come Autostrade per l'Italia sentiamo la responsabilità di contribuire, attraverso il Comitato Biac, alla risoluzione di una issue globale per assicurare un futuro sostenibile ed equo in termini di benessere sociale, tutela ambientale, sanità e nuovi standard educativi per le prossime generazioni.", ha affermato, Amministratore Delegato di ASPI, aggiungendo "siamo impegnati nella costruzione di un nuovo modello di sviluppo a cui ci ispiriamo noi per primi, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti nell'ambito del nostro percorso di trasformazione aziendale".Il(BIAC), presieduto dal direttore Risk, Compliance and Quality di Autostrade per l'Italia, ha il compito di contribuire allain ambito anticorruzione. La seduta ha visot la partecipazione di speaker esterni come, Executive Director of Business at OECD (BIAC),, Head of the OECD Anti-Corruption Division e, Head of the OECD Trust in Business Initiative.