Aspi, oggi pomeriggio convocato il CdA di CDP: attese novità per offerta ad Atlantia

(Teleborsa) - La cessione dida parte di Atlantia sembra essere giunta alle battute finali. Pur non essendo stato rispettato dal'ultimatum della holding della famiglia Benetton per il 18 ottobre – probabili ragioni tecniche legate ai fondi di investimento coinvolti nell'operazione – oggi pomeriggio è attesa la riunione del CdA della controllata del MEF e sono attese novità.– che ha convocato il suo Consiglio di Amministrazione sempre per oggi pomeriggio – attende un impegno forte per rinviare l'convocata per il 30 ottobre proprio per deliberare in merito alla procedura di vendita di Aspi: il tempo corre però, visto che già a partire da mercoledì 21 con le nuove norme anti-Covid gli azioni esteri potrebbero già inviare i propri voti sulle delibere approvate.Della partita, affianco a CDP, dovrebbero essere comunque della partita i fondi Blackstone e Macquarie mentre nelle ultime ore – secondo quanto riporta il Messaggero – sembra essersi fatto di nuovo avanti il nome del fondo italiano. Sembrerebbe invece definito loche seguirà la partecipata del Ministero delle Finanza per entrare neldi Aspi: una doppia holding attraverso cui deterrebbe uno quota vicina al 25%, con il restante suddiviso tra gli altri investitori.Restano da sciogliere i nodi sule sullarelativa al crollo del Ponte Morandi. Secondo gli analisti la valutazione di Autostrade dovrebbe aggirarsi attorno agli, mentre si ragiona ancora sullo sconto da applicare al prezzo di acquisto per coprire danni ed eventuali cause risarcitori.