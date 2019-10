ASPI, nuovo modello monitoraggio e sorveglianza ponti e viadotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le attività di monitoraggio e sorveglianza di legge sulle opere d'arte saranno affidate a una primaria società del settore di livello internazionale, la cui selezione è già stata avviata. Lo ha comunicato oggi (22 ottobre 2019), l'Amministratore Delegato di, al Consiglio di Amministrazione della Società. Pertanto tali attività non verranno più effettuate da, attività iniziata nel mese di ottobre 2018 e svolta da società di ingegneria esterne al Gruppo.Sempre sul fronte dei monitoraggi, l'AD ha informato il CdA che Autostrade per l'Italia sta sviluppando operativamente dal mese di maggio 2019 un innovativo sistema digitale per consentire la più efficiente gestione del patrimonio infrastrutturale, dalla fase di ispezione fisica fino al completamento delle attività di manutenzione.L'AD ha inoltre illustrato al Consiglio di Amministrazione il piano, avviato già a inizio 2019, finalizzato a dare un significativo impulso ai lavori su ponti e viadotti della rete autostradale, dimezzando i tempi di intervento.. Tale importo si va ad aggiungere al programma di manutenzione e investimenti in corso sulla rete di ASPI.