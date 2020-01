ASPI, nel nuovo Piano investimenti, innovazione, sostenibilità e assunzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Investimenti, persone, mobilità sostenibile. Ilnon tralascia nulla e si propone come un piano di. Un piano che ha l'obiettivo di stimolare l(digitalizzazione, droni ecc.), lae laa tutti i livelli, siano essi le vecchie e nuove professionalità presenti in azienda - 1.000 assunzioni non sono da poco in un momento come questo - o gli utenti che vengono posti al centro del nuovo indirizzo strategico.L'Ad di ASPI,, ha messo il punto proprio sul processo di trasformazione in atto,- ha detto in una intervista a Repubblica - ed una. E poi ha avvertito che "senza le concessioni e con l'indennizzo previsto dal decreto Milleproroghe l'azienda andrà in default" e che c'è tanta "preoccupazione per il futuro dei settemila dipendenti" presenti in Autostrade.Messi sul piattosuddivisi trai -che risultano quasi triplicati rispetto al piano precedente - edi euro che arrivano a 2 considerando le spese 2019, con un aumento del 40% rispetto al quadriennio precedente - in linea con le interlocuzioni con il MIT.Queste risorse consentiranno alla concessionaria dila rete esistente (ponti, viadotti, cavalcavia, gallerie, pavimentazioni, barriere di sicurezza, ecc.) edcon opere previste su 30 km della rete esistente (apertura al traffico entro il 2023.Il piano prevede ladelle procedure e dei processi lavorativi aziendali, con un impegno di spesa di 200 milioni più 300 milioni per hardware e software.Fra le principali novità unache consentirà, usando sensori multi-funzione, sistemi cloud e big data, di monitorare i 1943 ponti e viadotti della rete ed anche di raccogliere informazioni in tempo reale sulle condizioni di viabilità e controllo traffico. Altra novità l'impiego di, dotati di piani di volo automatico per migliorare ulteriormente il monitoraggio di ponti e viadotti, oltre a telecamere ad alta velocità, tecnologie laser e georadar per la sorveglianza delle gallerie.Focus del nuovo piano anche su, finalizzata alla creazione di una, attraverso la realizzazione di piazzole con colonnine di ricarica nelle principali aree di servizio, il potenziamento delle energie rinnovabili ed azioni di rimboschimento per compensare l'emissione di CO2.Annunciato un, tra ingegneri, tecnici, operai, addetti autostradali ed esattori, ed unae risorse umane, attraverso specifici programmi di formazione e sviluppo dei talenti. Priorità massima alla sicurezza su strada, nei cantieri e nei luoghi di lavoro.Utenti al centro grazie al, ad esempio con sistemi di infotraffico predittivo, interazione ai caselli con virtual agent, riduzione dei tempi di risposta dei reclami, erogazione di rimborsi in caso di disagi. E poi: il, sistemi die tecnologie di comunicazionein prossimità di svincoli, gallerie, aree di sosta e di servizio.