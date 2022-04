ASPI e Open Fiber siglano intesa per cablare Paese e digitalizzare città e strade

(Teleborsa) - Open Fiber e il Gruppo Autostrade per l'Italia hanno siglato un Memorandum of Understanding (MoU) finalizzato ad accelerare la digitalizzazione del Paese e realizzare progetti per rendere più smart città e strade. La collaborazione prenderà la forma di una società in forma consortile, per la realizzazione della fibra ultraveloce e per fare un salto nel futuro della mobilità e della transizione digitale.

Il consorzio Open Fiber Network Solutions, formato da Open Fiber, il Gruppo ASPI tramite la controllata per le costruzioni Amplia Infrastructures e CIEL, società specializzata nel settore degli impianti tecnologici, sarà attivo per completare la rete in fibra ottica di Open Fiber e per formare ed assumere figure professionali specializzate. Le squadre di tecnici del Consorzio, operative a partire dal mese di giugno, raggiungeranno a regime un numero di mille persone.

Il MoU tra ASPI e Open Fiber servirà anche ad accelerare la digitalizzazione delle infrastrutture viarie e di rete, attraverso la realizzazione di iniziative in ambito smart cities, sistemi ITS (Intelligent Transport Systems), smart roads, e-mobility e, più in generale, mobilità sostenibile e innovativa. Open Fiber sfrutterà le sue competenze di progettazione, costruzione e gestione di reti e sistemi informativi in grado di trasportare ed elaborare in tempo reale ingenti volumi di dati (anche video), mentre Autostrade apporterà il know-how per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati su gestione del traffico e controllo degli accessi e algoritmi di video analytic.

ASPI colloca questa collaborazione con Open Fiber nell'ambito del programma Mercury, un polo per l'innovazione tecnologica che coinvolge le cinque controllate del Gruppo (Amplia Infrastructures, Tecne, Movyon, Free to X ed Elgea).

"Con questa partnership si afferma un nuovo paradigma: le sinergie tra i grandi player del Paese sono il punto di svolta verso la transizione digitale e la mobilità del futuro", commenta Roberto Tomasi, Amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, ricordando che questo passo "conferma il ruolo centrale di Autostrade per l'Italia nelle partite strategiche per il rilancio dello sviluppo nazionale".

"Un ruolo - aggiunge Tomasi – acquisito grazie a un piano di trasformazione aziendale robusto, caratterizzato da una vision strategica volta ad affermare il nostro Gruppo sempre più come gestore integrato della mobilità. Il piano di ammodernamento da 21.5 miliardi di

euro già in avanzamento e il più recente Programma Mercury di ASPI, sono i presupposti per un futuro fatto di mobilità interconnessa e sostenibile a partire da infrastrutture sempre più moderne e sicure"

Per Mario Rossetti, Amministratore delegato di Open Fiber, "questo accordo è il frutto della condivisione di un'idea della mobilità

del futuro, per rendere più smart processi e applicazioni non solo nelle città e nei borghi, ma anche in strade, autostrade e porti. Ciò rientra nella strategia di Open Fiber che va oltre la connettività di case e distretti industriali, nell'ottica dell'infrastrutturazione digitale

complessiva del Paese".

"Il consorzio che abbiamo messo in campo - spiega Rossetti - è una risposta alla carenza di manodopera nel settore delle telecomunicazioni per realizzare la copertura di quelle aree del Paese che finora sono state più penalizzate dall'impossibilità di accedere ai servizi di connettività".