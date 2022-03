ASPI, Corte dei Conti registra Atto transattivo e Terzo Atto aggiuntivo convenzione

Giovedì 31 Marzo 2022, 07:45







(Teleborsa) - Autostrade per l'Italia è stata informata dal MIMS, in qualità di Concedente, dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti di decreti interministeriali MIMS-MEF che approvano l'Accordo negoziale del 14 ottobre 2021 ed il terzo Atto aggiuntivo alla convenzione unica di ASPI.



"L'efficacia del nuovo Atto aggiuntivo, al quale è allegato il Piano Economico Finanziario 2020-2024, redatto secondo i nuovi criteri dettati dall'Autorità d Regolazione dei Trasporti e che include anche i contenuti dell'accordo negoziale da 3,4 miliardi di euro - sottolinea una nota di ASPI - ristabilisce il quadro di certezze che consentirà ad Autostrade per l'Italia di destinare oltre 20 miliardi di euro agli investimenti e alle manutenzioni della rete fino al 2038".