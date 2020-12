© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha stretto una collaborazione con il, della durata di tre anni, per favorire la, l'ideazione e lo sviluppo di progetti strategici della società, come la, e l'estensione del ciclo di vita delle opere.Il Politecnico lavorerà a stretto contatto con le aziende del gruppo Autostrade per l'Italia allo sviluppo di progetti di trasformazione digitale correlati ale a sistemi rapidi di pagamento, alla cybersecurity, ale all'adozione dell'intelligenza artificiale nel campo della progettazione. Le competenze scientifiche dell'istituto universitario verranno adottate anche nell'ambito dei, dalle piattaforme di rifornimento elettrico in autostrada, all'implementazione di energia rinnovabile.L'accordo prevede inoltre progetti diaccademicama anche per gli studenti universitari. La società, nell'ambito del piano di assunzioni di oltre 2.400 nuove risorse entro il prossimo triennio, rivolgerà la selezione anche a laureandi del Politecnico di Milano e contribuirà a valorizzare il percorso formativo degli studenti del Politecnico promuovendo, investendo nella formazione curriculare di laurea e in master universitari, nell'o premi di laurea."Grazie all'accordo con il Politecnico di Milano investiamo in formazione, sviluppo e ricerca per aumentare il patrimonio di conoscenza tecnica e ingegneristica a servizio del paese e diventare un vero e proprio operatore della mobilità integrata", ha dichiarato l'. "La collaborazione con le università è un elemento qualificante dellae ci consente di elevare fortemente gli standard del nostro lavoro, su fronti fondamentali quali la manutenzione, il monitoraggio delle opere, la sicurezza e l'innovazione tecnologica", ha aggiunto."La mobilità elettrica e le autostrade sensorizzate- ha commentato- Dobbiamo puntare su una mobilità intelligente che gestisca i flussi di traffico, che monitori le condizioni delle opere viarie, che metta la strada in contatto con i viaggiatori e con gli amministratori per favorire una gestione sicura del traffico e interventi di manutenzione tempestivi".