ASPI, CdA costituisce Comitato Grandi Opere

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia, esaminate le informazioni e le dichiarazioni fornite dai Consiglieri ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza per i Consiglieri Sergio Buoncristiano, Fulvio Conti, Christoph Holzer, Hongcheng Li, Elisabetta Oliveri, Francesca Pace e Massimo Romano.



Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla costituzione del Comitato Grandi Opere, previsto dallo Statuto sociale, con funzione principalmente consultiva e istruttoria rispetto alla realizzazione dell'ingente piano di investimenti per l'ammodernamento della rete e sui temi concessori, nominando i relativi componenti nelle persone di: Roberta Battaglia; Stèphane Louis Brimont; Sergio Buoncristiano; Jonathan Grant Kelly; Massimo Romano; Robert Edward William Desmond Watt.



Come previsto dallo Statuto, ne fanno parte di diritto la Presidente Elisabetta Oliveri, l'Amministratore Delegato Roberto Tomasi e i Consiglieri Christoph Holzer e Hongcheng Li. La Presidente Elisabetta Oliveri è stata altresì nominata Presidente dello stesso Comitato.