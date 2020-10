(Teleborsa) - Giovedì prossimo, 8 ottobre, alle ore 13,30, ci sarà in commissione Ambiente della Camera l'audizione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, "in merito alle questioni concernenti i rapporti con la società concessionaria Autostrade per l'Italia" (ASPI - Gruppo Atlantia) . Lo si legge nella convocazione sul sito della commissione Ambiente della Camera.



