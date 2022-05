ASPI, assemblea nomina CdA e collegio sindacale. Elisabetta Olivieri Presidente

(Teleborsa) - Si è riunita oggi l'Assemblea ordinaria di Autostrade per l'Italia, ricostituita a seguito della sospensione intervenuta lo scorso 28 aprile, in vista del perfezionamento dell'acquisizione delle azioni di Autostrade per l'Italia detenute da Atlantia da parte di Holding Reti Autostradali (HRA).

L'Assemblea dei Soci ha deliberato di determinare in quattordici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di nominare per gli esercizi 2022-2023-2024 i seguenti membri: Elisabetta Oliveri, l'attuale Amministratore delegato Roberto Tomasi, Massimo Romano, Francesca Pace, Roberta Battaglia, Fabio Massoli, Andrea Valeri, Jonathan Grant Kelly, Sergio Buoncristiano, Stephane Brimont, Robert Edward William Desmond Watt, Fulvio Conti e, dalle liste presentate dai soci di minoranza, Christoph Holzer e Hongcheng Li.

L'Assemblea ha inoltre nominato Elisabetta Oliveri quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e ha determinato i compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

"Il percorso condotto in questi anni in Autostrade per l'Italia è stato non privo di difficoltà, ma anche ricco di traguardi raggiunti", ha dichiarato il Presidente uscente Giuliano Mari, aggiungendo "lascio un Gruppo capace di generare valore per tutti i suoi portatori d'interesse, a partire dagli utenti e dai territori interessati. Voglio ringraziare tutte le persone che con il loro impegno, competenza e lavoro quotidiano, hanno accompagnato questi miei anni di presidenza e grazie a cui oggi il Gruppo è tornato ad essere protagonista della scena infrastrutturale nazionale".

L'Assemblea ha deliberato di integrare il Collegio Sindacale nominando quali Sindaci Effettivi Angelo Gervaso Colombo, quale Presidente, Franco Cadoppi e Marino Marrazza, quali Sindaci Effettivi. L'Assemblea, preso atto delle dimissioni di Lorenzo De Angelis, ha deliberato inoltre di nominare Daniele Vezzani quale Sindaco Supplente.

Il Consiglio di Amministrazione di ASPI, riunitosi a valle dell'Assemblea sotto la Presidenza di Elisabetta Oliveri, ha confermato Roberto Tomasi quale Amministratore Delegato ed ha nominato Stephane Brimont Vice-Presidente della Società.

"Assumo con orgoglio questo nuovo incarico che mi è stato conferito e metterò a disposizione della società le mie competenze e l'esperienza maturata nel mio percorso professionale", ha dichiarato la neo- Presidente Elisabetta Oliveri, auspicando che "Autostrade proseguirà e intensificherà l'impegnativo percorso di crescita e trasformazione verso un futuro di mobilità sempre più innovativa e sostenibile. Si tratta di una sfida complessa che, ne sono certa, le competenze e i talenti dell'Azienda, guidati dal Consiglio di Amministrazione, sapranno sicuramente cogliere".

"Al terzo anno dall'avvio di un percorso di profonda e irrinunciabile trasformazione aziendale – ha aggiunto l'AD Roberto Tomasi - oggi il nostro Gruppo si presenta come un player di primissimo piano sul panorama nazionale delle infrastrutture e delle nuove tecnologie, per una mobilità integrata e sostenibile. Il nostro è stato un percorso articolato, che ha richiesto nel tempo decisioni complesse, dettate da un iniziale contesto di crisi senza precedenti".

"La mia riconferma da Amministratore delegato - ha proseguito l'Ad - è frutto del lavoro di una squadra che non si è mai arresa di fronte alle difficoltà e che, quotidianamente, si è spesa per il bene del Gruppo e dei propri stakeholder con la definizione di un Piano industriale che integra diverse competenze dall'ingegneria al mondo delle costruzioni, delle tecnologie sostenibili, nonché dei servizi di mobilità, per essere a supporto dello sviluppo del Paese".