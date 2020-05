ASPI, assemblea approva bilancio 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -- Autostrade per l'Italia ha esaminato edche presenta una perdita di esercizio pari a 291 milioni di euro, rispetto all'utile 2018 di 618 milioni di euro, che ha deliberato di coprirla mediante utilizzo della riserva utili portati a nuovo che si riduce di conseguenza a 567 milioni di euro.Tenuto conto della scadenza dell'incarico diaffidato a Deloitte & Touche in coincidenza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, l'Assemblea ha approvato la proposta del Collegio Sindacale conferendo l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021 – 2029L'Assemblea ha infine provveduto a determinare ile i componenti del Comitato Controllo e Rischi istituito a febbraio 2020 con il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le pertinenti valutazioni e decisioni del Consiglio di Amministrazione con riguardo sia al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, sia alle relazioni periodiche di carattere finanziario.