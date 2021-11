Aspi aggiorna programma EMTN da 7 miliardi per cogliere eventuali opportunità

Martedì 16 Novembre 2021, 19:30







(Teleborsa) - Autostrade per l'Italia ha completato l'aggiornamento del proprio Euro Medium Term Note Programme da 7 miliardi.



Alla data odierna - si legge in una nota - sono in circolazione obbligazioni emesse ai sensi del Programma Emtn per un importo complessivo di circa 2,6 miliardi in linea capitale.



L'aggiornamento del Programma Emtn "consentirà alla società di cogliere eventuali opportunità di mercato in linea con la propria strategia finanziaria".