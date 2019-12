ASPI a MIT: gallerie controllate in 2 mesi. Utilizzarta anche tecnologia georadar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che si è riunito in seduta straordinaria per una disamina dei recenti avvenimenti, ha espresso le ha rinnovato il pieno sostegno al"In particolare - rende noto Autostrade per l'Italia con un comunicato diffuso nel pomeriggio di oggi martedì 31 dicembre sull'incontro al MIT-. Sulla base di tali monitoraggi, ASPI ha già avviato un rilevante programma di manutenzioni che, nell'ambito della nuova strategia in corso,"Per quanto riguarda. Il piano sarà fortemente accelerato eIl comunicato prosegue rendendo noto che. Su queste ultime, la programmazione dei cantieri per le attività di manutenzione verrà effettuata in raccordo con il tavolo di coordinamento avviato in questi giorni dal MIT, oltre che con gli enti locali".Riguardo ai, finalizzati a favorire gli automobilisti che non possono utilizzare la viabilità locale, dove sono in corso lavori di messa in sicurezza idrogeologica."A tali misure, a seguito dei disagi che potrebbero generarsi per la temporanea chiusura di uno dei due fornici della galleria Bertè - si legge ancora nel comunicato -. Ulteriori modulazioni delle tariffe nella rete ligure potranno essere determinate sulla base delle valutazioni sulla viabilità che saranno effettuate dal tavolo di coordinamento."Ad una delle, con le principali linee di intervento, espressione del nuovo indirizzo societario".____________________