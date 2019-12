ASPI, A26 Genova-Gravellona Toce: tratto riaperto tra Masone e allacciamento con A10 in direzione Sud

(Teleborsa) - Riaperto, poco prima delle ore 01:00, sull'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce il tratto tra Masone e l'allacciamento con l'A10 in direzione Sud.



Lo comunica attraverso una nota Autostrade per l'Italia dopo che ieri sera si era staccata parte dell'intonaco della volta della galleria Bertè a seguito della quale era scattata l'immediata chiusura del tratto.



Attualmente il traffico circola su una corsia in scambio di carreggiata e non si registrano turbative al traffico, conclude la nota sottolineando che saranno diramati costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi attraverso i consueti canali web, radio e tv.









