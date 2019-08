Aspettando Jackson Hole: oro vicino a 1500 dollari e dollaro in salita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e per le parole del, in avvio dei lavori del simposio dei banchieri centrali. Un'occasione d'oro per smentire o confermare le, che puntano su nuoviLe(e non) sono molte sul numero uno della banca centrale americana, che deve fare i conti con lee con la. Una scelta difficilissima dato che la linea politica di Trump e Powell si trova su terreni spesso divergenti, soprattutto per quanto concerne il dollaro ed il monitoraggio del cambio.Il punto cruciale restano le decisioni relative ad un nuovo eventuale taglio dei tassi, che non sono scontate, dopo che iche laè da considerare come un. E d'altronde, lo stesso Powell nella conferenza stampa seguita al meeting del 31 luglio aveva messo in guardia i mercati sulla natura transitoria di questo taglio e sul fatto che non era da considerare un cambio di rotta della politica monetaria.Le reazioni si sono viste sul mercato dei, dove lo, contro il dollaro, a quota 7,0992, mentre il biglietto verde si apprezza, spingendo ancheAspetta l'evento anchel'oncia, con scambi al momento attorno a 1995 USD (0,18%).