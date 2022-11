ASM International corre ad Amsterdam su rialzo guidance vendite Cina

Martedì 29 Novembre 2022, 13:30







(Teleborsa) - La big olandese dei semiconduttori ASM International corre su Mercato di Amsterdam, dove evidenzia un guadagno del 4,2%, dopo aver rivisto al rialzo la guidance dell'intero esercizio. Il management attende ora un aumento delle vendite a 630-660 milioni di euro rispetto al range di 600-630 indicato a fine ottobre, in occasione della pubblicazione dei risultati del trimestre.



In quell'occasione, ASM International aveva quantificato nel 40% l'impatto l'impatto delle restrizioni imposte dal governo statunitense all'export di chip alla Cina, posto che la Cina conta per circa il 16% del fatturato complessivo. Ma questo impatto pra si ritiene che sarà inferiore a quanto inizialmente previsto in via prudenziale.



ASMI ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con una perdita netta di 150,5 milioni di euro, scontando un onere straordinario di 321 milioni di euro. I ricavi sono cresciuti del 41% a 675,5 milioni di euro (+33% a cambi costanti), risultando leggermente superiori alla guidance di 570-600 milioni, mentre l'utile operativo è aumentato a 159,9 milioni dai 117,3 milioni di un anno fa, con un margine operativo che si è portato al 26,2%.