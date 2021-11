Askoll EVA sbarca nei Paesi Baltici

(Teleborsa) - Askoll EVA ha siglato un importante accordo strategico con "Renobo, MB", azienda Lituana, in rapida crescita e specializzata nell'importazione e commercializzazione di prodotti di brand che puntano sulla sostenibilità ambientale e all'innovazione nei Paesi Baltici (Lituania, Lettonia ed Estonia), per la distribuzione di scooter a marchio Askoll EVA per il canale professionale e privato.

Askoll EVA è stata scelta da "Renobo, MB" come partner per la qualità top dei modelli e l'attenzione alle esigenze del settore di riferimento.

"Con Lituania, Lettonia ed Estonia aggiungiamo altri tre Paesi internazionali al business di Askoll EVA. Siamo soddisfatti dei risultati che stiamo ottenendo dalla strategia di espansione geografica in Europa, nostro mercato di riferimento - ha commentato l'Amministratore Delegato Gian Franco Nanni -. Ricordo che quest'anno abbiamo concluso importanti accordi distributivi su nuovi mercati quali Croazia, Malta e Bulgaria e inserito alcuni Temporary Manager su aree strategiche che stanno via via ampliando il canale del retail in Europa. Infine, siamo lieti di dare il benvenuto a "Renobo, MB" nella nostra rete di partner commerciali, una società con un eccellente know-how e reputazione locale che ci consentirà di farci conoscere ai mercati baltici e di cogliere tutte le opportunità di business che la mobilità elettrica sta offrendo".