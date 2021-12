Askoll EVA, richiesta emissione quinta tranche bond convertibile

(Teleborsa) - Gian Franco Nanni, Amministratore Delegato di Askoll EVA, nell'ambito dell'accordo di investimento sottoscritto con Negma Group relativo al prestito obbligazionario convertibile cum warrant, ha richiesto l'emissione della quinta tranche, per un importo pari a 1 milione di euro.

Relativamente al prestito, la prima tranche, per un importo complessivo di euro 1.000.000, è stata richiesta in due tranche rispettivamente in data 3 aprile 2020 e in data 29 maggio 2020, la seconda tranche, per un importo complessivo di euro 1.000.000, è stata richiesta il 30 giugno 2020, che la prima parte della terza tranche, per un importo complessivo di euro 500.000, è stata richiesta il 23 ottobre 2020, che la seconda parte della terza tranche e la prima parte della quarta tranche sono state richieste in data 4 febbraio 2021 e che il saldo della quarta tranche è stato richiesto in data 25 maggio 2021.

La Tranche richiesta in data odierna avrà ad oggetto l'emissione di n. 100 obbligazioni convertibili in azioni del valore nominale pari a 10.000 ciascuna, per un importo nominale complessivo di Euro 1.000.000 a un prezzo di sottoscrizione pari al 96% del valore nominale (e dunque per un controvalore pari a Euro 960.000). Una volta emesse tali obbligazioni, la quinta Tranche sarà esaurita e potranno essere emettesse ulteriori obbligazioni relativamente alle ulteriori due tranche (ciascuna da Euro 1.000.000) che residuano ai sensi del Prestito.

In occasione dell'emissione della Tranche, l'accordo di investimento sottoscritto con Negma prevede, inoltre, l'emissione a favore di Negma di un numero di warrant abbinati alle obbligazioni, in numero da determinarsi (si rimanda al comunicato del 17 marzo 2020), per un controvalore totale pari a circa Euro 300.000 per ciascuna delle due Tranche.

L'emissione delle obbligazioni e dei warrant dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta relativa all'emissione.