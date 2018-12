Askoll EVA, ricavi 2018 attesi a 14,1 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Askoll EVA alza il velo sui, che ha beneficiato dell'andamento positivo del secondo semestre con unae il miglioramento di tutti i principali indicatori di conto economico.L'esercizio, al 31 dicembre 2018, si dovrebbe chiudere con unpari a 14,1 milioni di euro, quasi triplicato (+282%) rispetto ai 3,69 milioni dell'anno precedente ed in linea con quanto previsto in sede di budget.Atteso un miglioramento dell'Ebitda a -3,6 milioni contro i -6,8 milioni del 2017 e dell'che si dovrebbe attestare a -7,7 milioni rispetto ai -19,5 milioni dello scorso anno.L'è previsto aumentare a 9,8 milioni di euro., l'azienda Vicentina presenta un valore della produzione di oltre 36.000 migliaia di euro, confermando il dato di Budget previsto durante il processo di quotazione, con una progressione a tripla cifra rispetto a quanto prospettato per la chiusura del 2018.L'Ebitda è previsto attestarsi per 1,6 milioni, con un'incidenza sul fatturato del 4,4% (superiore al 3,7% previsto in sede di quotazione).