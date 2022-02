Askoll EVA, nuovo ordine di 650 scooter da Cooltra

Venerdì 4 Febbraio 2022, 13:15







(Teleborsa) - Askoll EVA ha ricevuto un nuovo ordine di 650 scooter, da Cooltra, leader europeo di sharing mobility, per un valore complessivo di oltre

1,85 milioni di euro.



L'accordo - spiega una nota - prevede la fornitura di scooter Askoll eS2 Sharing che saranno utilizzati in Italia e Francia. Askoll eS2, studiato per il trasporto di due persone, è lo scooter elettrico più venduto in Italia. Un mezzo scattante, maneggevole ed estremamente versatile scelto non solo da privati ma anche dai principali operatori nei servizi di e-sharing.